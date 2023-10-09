Erdoğan'ın emekliye 'müjde'si sönük çıktı: Zam yok, 1 kereye mahsus 5 bin lira, çalışan emekli muaf

Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yağtığı açıklamada emeklilere 1 kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi. Bu ödemenin kasım ayında yapılacağını söyleyen Erdoğan, çalışan emeklilerin uygulamadan muaf olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yağtığı açıklamada emeklilere 1 kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi. Bu ödemenin kasım ayında yapılacağını söyleyen Erdoğan, çalışan emeklilerin uygulamadan muaf olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Yılbaşında emeklilerin durumunu yıl başında yeniden gözden geçireceğiz" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu: "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, inşallah o zaman da her türlü fedakârlığı sergileyeceğiz."

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

EKONOMİ AÇIKLAMALARI

Ekonomi alanındaki programlarımızı dikkatle ve belirlenen takvimi içinde yürütüyoruz. 2053 vizyonumuzun önemli bir parçası olan 12'nci Kalkınma Planımızın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık.

Son birkaç yıldır âdeta bir histeri halinde süren fiyatlama davranışlarının sonuna gelindiğine inanıyoruz.

Ülkemizi, kronik baş ağrısı olan faiz-kur-enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini bir kez daha boşa çıkarmakta kararlıyız. Bu yılın ilk yarısında yüzde 3,8 büyüyen, 254 milyar doları aşan ihracatının etkisiyle küresel ticaretten aldığı pay yüzde 1,03'e yükselen Türkiye, depremin getirdiği yüke rağmen hedeflerine ilerlemeye devam ediyor.

Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz.

Çimento ve hazır beton sektöründeki dengesiz fiyat artışları da yakın takibe alındı. Haksız bir şekilde fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar, bunun bedelini ağır para cezalarıyla ödeyecekler.

Tüketicilerimizi korumak için aldatıcı reklam yapan firmalar ile, etiketi ile kasası arasında fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde de hassasiyet ile duruyoruz.

Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibariyle hesaplara yatırılacak.

FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMALARI

Biz ne İsrail topraklarında ne Filistin topraklarında tek masumun burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik, söylüyoruz. Bugün de aynı yerdeyiz.

Gazze'nin hava ve kara saldırılarıyla yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması, masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ölümleri asla kabul edilemez.

Esir takası da dahil arabuluculuk yapmaya hazırız.

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