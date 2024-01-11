Erdoğan'ın görevden aldığı eski başkan İYİ Parti'den aday oldu

2018'de Erdoğan'ın görevden aldığı eski Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İYİ Parti'nin adayı oldu.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Rıdvan Yalçın, 2018'de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı eski Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın, 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin Ordu adayı olduğunu açıkladı.

İYİ Parti GİK üyesi Rıdvan Yalçın, bugün bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Yalçın, Enver Yılmaz'ın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Yalçın, "İlan etmekten şeref duyuyorum ki İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Ordu ve İstanbul milletvekili, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı Sayın Enver Yılmaz olacak. Bizler, İYİ Parti ailesi olarak Enver Bey'i aday göstermekten onur duyuyoruz" diye konuştu.

Enver Yılmaz, 30 Mart 2014'te AKP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilip, 4 yıl sonra Erdoğan'ın talimatı ile istifa etmişti.

NUMAN KURTULMUŞ'U ELEŞTİRMİŞTİ

Enver Yılmaz, 13 Eylül 2018'de dönemin AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili olan Numan Kurtulmuş ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmış, Kurtulmuş'un 8 yıl önce HAS Parti Genel Başkanı olduğu dönemde AKP'yi eleştirdiği videoyu şu notla paylaşmıştı:

"'Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Geldiği yere bakılırsa en gizli ve sinsi kendi çıktı. 'Edebinizi takının' diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri. Demek ki ne oldum değil, ne olacağım demeli." Yılmaz, 1 saat sonra bu paylaşımı silmişti.

Erdoğan tarafından istifası istenen Yılmaz, 18 Eylül 2018'de de sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesaj ile istifasını duyurmuştu: "Söylenecek o kadar söz var ki hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin, diye. 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de helal ediniz. Allaha emanet olunuz."