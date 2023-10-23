Erdoğan'ın güvenlik duvarını sahte çakar deldi iddiası: Uçağının dibine geldi, bir saat kaldı

Siyah renkli aracının önüne "protokol" yazısı koyan, tepesine sahte çakar taktıran bir kişinin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndaki uçağının dibine kadar geldiği, fark edilene kadar, yaklaşık 1 saat boyunca kaldığı iddia edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sık sık gündem olan koruma ordusu için yapılan harcama her geçen gün katlanırken, güvenlik sisteminde bir zaaf olduğu öne sürüldü.

Siyah renkli aracının önüne "protokol" yazısı koyan, tepesine sahte çakar taktıran bir kişinin, Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndaki uçağının dibine kadar geldiği, fark edilene kadar, yaklaşık 1 saat boyunca kaldığı iddia edildi.

Erdoğan, AKP'nin 7 Ekimde Ankara'da gerçekleştirilen kurultayının ertesi günü İstanbul’a uçtu. 8 Ekim’de uçak Atatürk Havalimanı apronundaydı, saat 16.00’da Yeşilköy’de kilise açılışı yapılacaktı.

10Haber'in haberine göre, korumaları çıkış için konvoy hazırlığı yaparken Konukevi’nin E Kapısı’na saat 14.33’te siyah renkli bir araç yanaştı. Habere konu olan tutanağa göre, 06 plakalı çakarlı aracın ön camında 'Protokol' yazıyordu. Kapı güvenliği arabayı aramak istediğinde içindeki kişi. “Korumayım, hemen kapıyı aç” dedi.

Güvenlik bu aceleci tavrı, araçtaki çakarı ve 'Protokol' yazısını görünce aracı içeri aldı. Araç kapıdan geçti, konukevinin önünde aprona kadar gitti. İddiaya göre. Cumhurbaşkanı’nın uçağının yanına yaklaştı.

Cumhurbaşkanlığı korumaları bir süre sonra aracın konvoydan olmadığını fark etti. Aracı süren şahıs 15.45 sularında fark edildiğinde apar topar E Kapısı’na götürüldü.

10Haber’in ulaştığı kaynaklara göre araçtaki çakar sahteydi. Araç şoförü kendisini. “Cumhurbaşkanı/nı çok sevdiğim için girdim” diye savundu. Kimlik bilgilerine bakıldı, herhangi bir suça karışmadığı tespit edildi, sahte çakar kullandığı için işlem yapıldıktan sonra olay yerinden gönderildi.

Fakat kapıdaki güvenlik ve polis memuru hakkında. 'Güvenlik zafiyeti yarattıkları gerekçesiyle' soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Şube Müdürlüğü ise yaşananlara ilişkin, "Bizim kontrolümüz dahilinde yaşanmadı, bilgimiz yok" yanıtını verdi.

İLK SEKİZ AYDA 700 MİLYON TL'YE YAKIN PARA HARCANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, yılın ilk sekiz ayında 693 milyon 420 bin 840 TL harcadı.

Bu veriler doğrultusunda Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 245 kişinin asgari ücretine karşılık gelen 2.8 milyon TL. Erdoğan’ın korumaları için geçen yılın ağustos ayına kadar ise 337 milyon 722 bin 804 TL harcama yapılmıştı