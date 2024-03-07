Erdoğan'ın hizmet tehdidinde sıra Mersin'de!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenlere yönelik hizmet tehdidini Mersin'de de sürdürdü. "Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı" diyen Erdoğan, "Yerel yönetimlerde de görevi sizler Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman biz ülkemizin dört bir yanını abat ederiz" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki mitingde açıklamalarda bulundu.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan Erdoğan, "Burada hangi belediye vardı? CHP belediyesi... CHP belediyesi, Mersin'e ne verdi? Artık bu güzel Mersin'imizi bunlara teslim edemeyiz. Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak Mersin'in tamamında destan yazalım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler görüyoruz. Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. Bunlarda vizyon yok, program yok, proje yok, müktesebat zaten yok."

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin'deki adayları, teşkilatları ne olsun. Birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor" diye konuştu.

HİZMET TEHDİDİ

Seçmenlere yönelik hizmet tehdidini Mersin'de de sürdüren Erdoğan, "Yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok daha fazlasını yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı... Cumhurbaşkanı olarak grup yönetimimiz çok çok güçlü. Yerel yönetimlerde de görevi sizler Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman biz ülkemizin dört bir yanını abat ederiz. Mersin'imizi abat ederiz. Hiç kimse buna dur diyemez" ifadelerini kullandı.