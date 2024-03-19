Erdoğan'ın 'Kıbrıs' ifadelerine Yunanistan'dan tepki: "Ölçüsüz açıklamalar"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1974 yılında gerçekleşen 'Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik ifadeleri Yunanistan'da tepki çekti. Ana muhalefet partisi SYRIZA, Erdoğan'ın "ölçüsüz açıklamalar yaptığını ve Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu iklimi baltaladığını" savundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tüm baskılara rağmen, şayet Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı, bugün ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olurdu ne de Kıbrıs Türkleri kalırdı. Hatta belki de güneye yüklenmiş olsaydık, bugünün bir evladı olarak söylüyorum, artık güney-kuzey diye bir şey kalmaz, tamamen Kıbrıs bizim olurdu" sözleri, Yunanistan'da tepki çekti.

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA'dan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın yorumları kınandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, "Erdoğan'ın açıklamaları, Türk-Yunan ilişkilerindeki 'olumlu iklimi' açıkça baltalamaktadır" denilen metinde, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ölçüsüz açıklamaları, Kiriakos Miçotakis hükümetinin ısrar ettiği Türk-Yunan ilişkilerindeki 'olumlu iklimi' açıkça baltalamaktadır. Atina Deklarasyonu'nun imzalanmasından sadece üç ay sonra, Türkiye bir kez daha deklarasyonun ruhunu ihlal etmektedir."

"DİPLOMATİK EYLEMLERLE YANIT VERİLMELİ"

Hükümetin, Erdoğan'a yanıt vermesi gerektiğini savunan SYRIZA'nın açıklaması, "Bu tür kabul edilemez ve kışkırtıcı açıklamaların Yunanistan-Türkiye ve Avrupa-Türkiye ilişkilerine zarar verdiğini açıkça ortaya koyan gerekli diplomatik eylemlerle yanıt verilmeli" sözleriyle devam etti.

SYRIZA, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ve hükümeti sistematik olarak Kıbrıs meselesini küçümseyen, Türkiye'nin "provokasyonlarına" yanıt vermeyen ve "şeffaf olmayan" bir dış politika izlemekle suçladı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, dün (18 Mart) 4. Kolordu Komutanlığı'ndaki iftarda askerlerle bir araya gelmiş, buradaki konuşmasında 1974 Barış Harekatı'nı anımsatarak şunları ifade etmişti:

"Asker millet olarak nam salmış, bu vasfıyla dünyada temayüz etmiş bir milletin mensupları olarak, bizi biz yapan temel değerlerden şehadet şuurunun zayıflamasına asla izin veremeyiz. Her karışında bir aslanın yattığı vatan topraklarını başka türlü muhafaza etmemiz mümkün olmaz. Bu gerçeğe yakın tarihimizde defalarca şahitlik ettik. Kıbrıs Türkleri daha bundan yarım asır önce soykırımın eşiğinden döndü. 1974 Barış Harekatında ülkemizin dört bir köşesinden subayı, astsubayı, eriyle tam 498 Mehmedimiz şehit oldu. Tüm baskılara rağmen, şayet Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı, bugün ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olurdu ne de Kıbrıs Türkleri kalırdı. Hatta belki de güneye yüklenmiş olsaydık, bugünün bir evladı olarak söylüyorum, artık güney-kuzey diye bir şey kalmaz, tamamen Kıbrıs bizim olurdu."