Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yapmıştı: 1 polis daha hayatını kaybetti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinin Şırnak'ta geçirdiği trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki kazada polis memuru İlker Duran'ın da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil’de trafik kazası geçirdi.

Kazada Fırat Der isimli polis memuru hayatını kaybetmiş, 2’si polis memuru 3 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Duran'ın da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İstihbahrat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak ili Nusaybin Yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun" dedi.