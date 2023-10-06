Erdoğan'ın Madımak katliamı failinin cezasını kaldırması Danıştay'a taşındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül'ün cezasını kaldırmasına karşı Danıştay'da dava açıldı. Dilekçede, insanlığa karşı suçlarda Erdoğan'ın af yetkisini kullanamayacağı vurgulandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün cezasını hastalık gerekçesiyle kaldırmasına ilişkin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay'da dava açıldı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Madımak Oteli'nde katledilen halk ozanı Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin adına yapılan başvuruda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlığa karşı suçlarda af yetkisini kullanamayacağı, bunun uluslararası sözleşme ve protokollere aykırı olduğu vurgulandı.

Dilekçede, "Bu af, Sivas Madımak Katliamı benzeri insanlığa karşı suçların her an yeniden icra edilebilme koşullarının ne yazık ki halen ve yaygın olarak bulunduğu toplumsal yapıda, şeriat odaklarını cesaretlendirecek bir sonuç yaratacaktır" uyarısında bulunuldu.

"'YAKIN YAKIN DİYE BAĞIRDI"

Dilekçede, Hayrettin Gül’ün Madımak Oteli önünde araçların ters çevrildiği bir sırada "yakın, yakın" diye bağırarak sanıkları yönlendirdiği, olayın asli faili olduğu vurgulandı. Dilekçede, Emniyet Amiri Sami Ece’nin Hayrettin Gül'ü teşhis ve duruşma tutanağındaki anlatımı ise şöyle özetlendi:

"Otele taş attı. Slogan atıyordu. Ayrıca 'Yakın!' diye bağırıyordu. Topluluğu otel önünden uzaklaştırmak için gayret sarf ederken, 'Siz Müslüman değil misiniz? Kafirleri niye koruyorsunuz?' diye bize bağırdı. Ben onu itekledim. Bu sefer 'Bunkar kafir!' diye topluluğa seslendi. Halkı polise karşı kışkırtmaya başladı."

Dilekçede, Cumhurbaşkanı’nın af kararının adaleti bütünüyle ihlal eden bir işlem olduğu da belirtildi.