Erdoğan'ın mitingi öncesi dikkat çeken detay: Dev afişle kapatıldı

Erdoğan’ın Arnavutköy mitingi öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 28 Mart'ta açtığı Kent Lokantası’nın görünmemesi için önüne AKP'nin adayı Murat Kurum’un afişi yerleştirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere bir gün kala İstanbul Arnavutköy’de miting yapacak. Erdoğan’ın ziyareti öncesi İBB’nin Arnavutköy Kent Lokantası’nın görünmemesi için önüne AKP adayı Murat Kurum’un dev afişi yerleştirildi.

Fotoğrafı paylaşan CHP PM üyesi Cem Aydın, "Cumhurbaşkanının yarınki Arnavutköy ziyareti öncesinde halkçı ve sosyal belediyeciliğin son yıllardaki en önemli örneklerinden biri olan Kent Lokantası görünmemesi için bire bir ölçülerle kapatıldı. O küçümsediğiniz kent lokantalarına yenileceksiniz” dedi.

Cumhurbaşkanının yarınki Arnavutköy ziyareti öncesinde halkçı ve sosyal belediyeciliğin son yıllardaki en önemli örneklerinden biri olan Kent Lokantası görünmemesi için bire bir ölçülerle kapatıldı.



O küçümsediğiniz kent lokantalarına yenileceksiniz. pic.twitter.com/rkXhdFT190 — Cem Aydın (@cm_aydin) March 29, 2024

İMAMOĞLU AÇILIŞINDA ERDOĞAN'I ANMIŞTI

İBB 14. Kent Lokantası’nı 28 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve CHP Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras’ın katılımlarıyla, Arnavutköy’de açmıştı.

"Bir-iki güne buraya bir sürü bakan gelebilir. Hatta size bir sürpriz söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bile gelebilir” diyen İmamoğlu, “Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Vallahi billahi, kim gelirse gelsin, siz ağırlayın, misafir edin, yollayın. 31 Mart'ta oylarınızı yollayın Tekin Aras'a" ifadelerini kullanmıştı.