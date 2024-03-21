Erdoğan'ın mitingine 'adalet yoksa oy da yok' yazan tişörtle girmek istedi, gözaltına alındı

AKP’nin Isparta mitingine “Emeklilikte adalet yoksa oy da yok Reis" tişörtüyle girmek isteyen Y.B gözaltına alındı. CHP'li Hikmet Yalım Halıcı, "Adalet kelimesine dahi tahammül edemiyorlar" dedi.

Dün ( 20 Mart Çarşamba) gerçekleşen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Isparta mitingine üzerinde “Emeklilikte adalet yoksa oy da yok Reis" yazan tişörtle girmek isteyen kişi önce miting alanına sokulmadı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre Y.B. daha sonra gözaltına alındı ve ifade verdi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı konuya ilişkin, “Bu yaşananlar diktatörlüklerde dahi olmaz ancak ve ancak George Orwell kitaplarında ya da Türkiye'de olur. Dünyanın neresinde bir siyasi toplantıda adalet kelimesi yasaklanmıştır? Maalesef Türkiye'de. Hem de isminde 'Adalet' olan Adalet ve Kalkınma Partisi mitinginde. Türkiye'de önce adaleti yok ettiler, şimdi ise 'adalet' kelimesine dahi tahammül edemiyorlar. Halkı yoksul bıraktıkları yetmedi, şimdi de adaletsiz bıraktılar. AKP, iktidarda kaldığı müddetçe adalet istemek de suç olarak kalmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.