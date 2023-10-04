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Erdoğan'ın programları rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katılacağı AKP grup toplantısı ve yarın gerçekleştirmesi beklenen İspanya ziyareti, Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 04.10.2023 10:23
  • Giriş: 04.10.2023 10:23
  • Güncelleme: 04.10.2023 10:36
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın programları rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısına katılımı ve İspanya ziyareti, rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi. 

Programların Erdoğan'ın soğuk algınlığına yakalanması nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor. 

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve Erdoğan İspanya'ya davet edilmişti. 

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan yarın İspanya'ya hareket edecekti.

Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle bugünkü AKP Grup Toplantısı da gerçekleşmeyecek.

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