Erdoğan'ın vaadi Bakan'a takıldı: Tekin'den yeni 'mülakat' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alımında mülakat tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın seçim vaadi olan mülakatla ilgili Tekin, "İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım" açıklaması yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" vaadi, eğitim alanında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e takıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özellikle ‘torpil’ iddialarına neden olduğu için her dönemde tepki çeken mülakat uygulaması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunun ardından NTV'ye konuşan Tekin, öğretmen alımında mülakat tartışmalarıyla ilgili, "Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahçup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum" diyerek net konuştu.

"NEDEN İTİRAZ EDİYORLAR ANLAMIYORUM"

Bakan Tekin, öğretmen alımında mülakat sisteminin değişeceğini de söyledi.

Yeni sistemi anlatan Tekin, "Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp 'Şunları söyledim' diye altına imza atıyor ve kamera kaydı alacağız. Hatta bunun dışında öneriniz varsa objektif olduğuna, adil olduğuna inanıyorsanız getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

'Adaletsizlik yapmamak üzere kendilerini şartladıklarını' iddia eden Tekin, "Neden kul hakkı yiyeyim. Tanımadığım birisi için neden beddua alayım" şeklinde konuştu.