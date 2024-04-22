Erdoğan Irak'a gidiyor, yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Irak'ı ziyaret edecek.

Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Irak'a yapacağı ziyarette, Bağdat’a ilk olarak Iraklı mevkidaşı Abdüllatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile görüşecek.

Erdoğan, Bağdat temaslarının ardından Erbil'e gelecek ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelecek.

Erdoğan'ın Irak ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.