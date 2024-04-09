Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmede Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler" denildi.

Öte yandan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.