Erdoğan, İstanbul'un 'kentsel dönüşüm' planını açıkladı: Yıkım programı başlıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda konuştu. İktidarının 21. yılındaki Erdoğan, depremi önceliklerin en başına almaları gerektiğine vurgu yaptı, "Deprem değil çürük, sağlıksız bina öldürür ilkesini özümsemeliyiz" ifadelerini kullandı. İstanbul'da kentsel dönüşüm planı kapsamında 350 bin konutun dönüştürüleceğini kaydeden Erdoğan, her bağımsız bölüm için 1.5 milyon TL destek vereceklerini, bunun 800 bin lirasının hibe edileceğini kaydetti. Yerel seçimlere de değinen Erdoğan, partisinin İstanbul adayını yakında açıklayacaklarını belirtti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, Kuzey Irak'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerleri anarak başlayan Erdoğan, "Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Devamla İstanbul'da başlattıkları kentsel dönüşüm sürecine değinen Erdoğan, "Toplamda 350 bin konut yapımını hedefliyoruz. Her bağımsız bölüm için 1.5 milyon TL destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecek" ifadelerini kullandı.

"DEPREMİ ÖNCELİKLERİMİZİN EN BAŞINA ALMAMIZ GEREKİYOR"

21 yıllık dönemde, uzmanların tüm uyarılarına rağmen deprem için yeterli önlem almayan AKP iktidarının hazırlık sürecine girdiğini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Depremi önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor. Marmara'da yakın dönemde olan depremler daha hızlı olmamız gerektiğini gösteriyor. Hazırlık yapmak tercihten öte zorunluluktur."

Konuşmasının son bölümünde, önümüzdeki yerel seçimlere değinen Erdoğan, "İstanbul'dan başka yeri gözü görmeyecek, tüm kalbiyle bu şehri sevecek adayımızı yakında açıklayacağız" dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır.

Pençe Harekatı bölgesiyle ile Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

"350 BİN KONUT YAPIMINI HEDEFLİYORUZ"

'Yarısı Bizden' Kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz yoğun teveccüh gösterdi, bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm başvurusu yapıldı.

Bugünkü programımızda imza, yıkım ve yapım dahil tüm aşamalarıyla İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz. Toplamda 350 bin konut yapımını hedefliyoruz.

GERİ ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Her bağımsız bölüm için 1.5 milyon TL destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecek.

Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak. Vatandaşımız alacağı bu 1,5 milyon liralık destekle inşallah evini yapacak, yeni yuvasında güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde oturacaktır.

Kampanyamıza başvurup yüzde 100 anlaşan 71 bini aştı, yüzde 50 üzeri anlaşma 158 bine ulaştı. Birazdan Marmara Kentsel Dönüşüm Hizmet Ofisi'ne bağlanıp ilk sözleşmeleri imzalayacağız.

Yıkım programına da bugün başlayacağız. Toplam 17 yapıda yer alan 261 bağımsız yapının yıkımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Pendik'te olmak üzere temeller atacağız.

İstanbul'un Yüzyılın Dönüşümü programına start veriyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Özellikle yüzde 50 anlaşma sağlamış vatandaşlarımı, evet dememiş komşularını ikna ederek Yarısı Bizden kampanyasına katılmaya davet ediyorum.

"ÜLKEMİZ TOPRAKLARININ YÜZDE 66'SI DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ"

6 Şubat deprem gerçeğini tekrar hatırlatmıştır. 50 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz böylesine büyük bir afetten sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez.

Depremi önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor. Marmara'da yakın dönemde olan depremler daha hızlı olmamız gerektiğini gösteriyor. Hazırlık yapmak tercihten öte zorunluluktur. Ülkemiz topraklarının yüzde 66'sı deprem açısından riskli alanlarda yer alıyor.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN MALİYETİ 104 MİLYAR DOLARDAN FAZLA"

Son bir asırda 6 ve üzeri 230'dan fazla depreme maruz kaldık. 130 bini aşkın kardeşimiz vefat etti. Ekonomik açıdan da çok ağır bedeller ödedik. 17 Ağustos'un etkilerini yıllarca hissettik. 6 Şubat'ın maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her depremden sonra yıllarımızı harcadık. Hiçbirimizin depremi hafife alma gibi bir lüksü olamaz. Bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek depremi aklımızdan çıkaramayız.

Teşhisi doğru koymak tedavinin yarısıdır. Deprem değil çürük, sağlıksız bina öldürür ilkesini özümsemeliyiz. Tartışmasız şekilde Türkiye'nin birincil meselesi yapı stokunun süratle yenilenmesidir. Bu çabaları dinamitleyenler de ülkeye ve millete ihanet ediyor demektir.

"6 MİLYON BAĞIMSIZ ALAN RİSK ALTINDA"

31 milyon konut, 5 milyon ticari alan olmak üzere 36 milyon bağımsız alan var. 6 milyonu risk altında, 2 milyonu acilen dönüşmeli.

Göreve geldiğimiz andan itibaren öncelik verdik. 2012 yılında tarihimizde ilk defa Kentsel Dönüşüm Yasası'nı çıkardık. 480 milyar lira kaynak harcadık. 400 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. TOKİ ile 1 milyon 300 binden fazla konut ürettik. TOKİ binalarımız deprem imtihanını alnının akıyla vermiştir. Muhalefete ve kalemşörlere rağmen TOKİ'mizin ürettiği binalar için hamd ediyoruz.

Kentsel Dönüşüm ihtiyacının başında İstanbul var. 6 milyon konut ve 1,5 milyon ticari alandan oluşan 7,5 milyon bağımsız alan yer alıyor. 600 bini acilen dönüştürülmek zorunda. 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Toplamda 128 milyar lira kaynak kullandık. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon bağımsız riskli bölümü dönüştürmektir. Bu amaçla uzmanların görüşünü alarak yol haritası hazırladık. Mevzuatta düzenlemeleri kısa süre önce yaptık.

"ÇAPSIZLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM'Ü SABOTE ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Yasayla ilgili muhalefetin iddiaları tamamen safsatadır. CHP ve aynı zihniyeti sahip çevreler iş yapmanın değil, takoz koymanın peşindeler. Kanunla ne vatandaşın evine el konulması söz konusu değildir. Yegane amaç keyfi sebeplerle tıkanan süreci hızlandırmaktır. Buradan vatandaşlarımızı, muhalefetin ve marjinal örgütlerin yalanlarına inanmamaya çağırıyorum. Bu çapsızların Kentsel Dönüşüm'ü rantsal dönüşümle sabote etmesine izin veremeyiz.

Bir diğer başlık; rezerv alanlardır. 400 bin konut inşa ederek dönüşümü hızlandıracağız. İlk sözleşmelerini imzaladığımız Yarısı Bizden kampanyasıyla 350 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. İlimiz genelinde 100 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Şehrimizin çehresini tamamen değiştireceğiz. Soru işaretleri olan vatandaşlarımızı evlerine mutlaka kavuşturacağız.

YEREL SEÇİM MESAJI

85 milyonun tamamının sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. 40 yılı aşan siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında şov peşinde koşmadık. 3.5 ay gece gündüz mütevazı olarak kapı kapı dolaşmak suretiyle yol yürümeye var mıyız? Yeniden İstanbul diyor muyuz?

Başkaları gibi meydanda boş keseden atıp, verdiği sözlerin üzerine beton dökenlerden olmayacağız. Fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihni ve kalbi başka yerlerde olanların şehirleri nasıl geriye götürdüklerini 2019'da el değiştiren belediyelerde gördük. Özellikle Fatih'in emaneti bu güzel şehrin son 5 yılının temel atmama törenleriyle, engelleniyoruz yalanlarıyla nasıl heba edildiğinin hepimiz şahidiyiz. Bunun için 31 Mart seçimleri çok önemli. İstanbul'un eser ve hizmet özleminin bitmesi çok önemli.

İnşallah İstanbul'un fetret devri son bulacak. İstanbul'a kendini vakf edecek, İstanbul'dan başka yeri gözü görmeyecek, tüm kalbiyle bu şehri sevecek adayımızı yakında açıklayacağız.