Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası muhalefeti hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada muhalefeti hedef aldı. Güya hak, hukuk ve adalet adına Van'a koşanlar Beşiktaş'ta göz göre göre can veren işçiler için tek bir adım dahi atmadılar: "Hem Antalya'daki hem de Beşiktaş'taki cinayetlerin faillerinin yargıya hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini özellikle istiyorum."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat sürdü. Gündemde İran-İsrail çatışması, Gazze, bölgedeki gelişmeler, terörle mücadele, ekonomi gibi başlıklar ele alındı.

Erdoğan toplantının ardından açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Ramazan Bayramı'nı ruhuna uygun şekilde kırgınlıkları giderdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bir kardeşlik şölenine dönüştürdük.

Teleferik faciasıyla hepimizin yürekleri yaralanmıştır. 1 yurttaşımızın öldüğü bu elim kazada 174 vatandaşımız mahsur kaldı. 23 saat süren bir tahliye operasyonuyla vatandaşlarımızı kurtardık. Kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.

Ana muhalefet partisinin olayın ilk anında itibaren hadiseyi sulandırması gözümüzden kaçmamıştır. Aynı şeyi bayramdan önce 29 kişinin öldüğü Beşiktaş'taki yangında da gördük. Ne basından, ne sendikalardan, ne muhalefetten bir tepki göremedik. Güya hak, hukuk ve adalet adına Van'a koşanlar Beşiktaş'ta göz göre göre can veren işçiler için tek bir adım dahi atmadılar.

Hem Antalya'daki hem de Beşiktaş'taki cinayetlerin faillerinin yargıya hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini özellikle istiyorum.

Bir süredir her seçim öncesinde tedavüle konulan son seçim propagandasının 31 Mart'la beraber safsatadan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Türkiye bir seçimi daha alnının akıyla gerçekleşmiştir. 31 Mart seçimleri son 22 yıldaki 18. demokrasi bayramı olarak siyasi tarihimize geçmiştir. 31 Mart seçimlerinin ilk kazananı sandıktır. Sandığın namusu ve itibarıdır. Rüşdünü, gücünü ve yetkinliğini tartışmasız şekilde tekrar ispat eden Türk demokrasisi bu seçim sürecinin en büyük galibidir. Muhalefetin de artık bu konuda gerekli dersi çıkaracağını, demokrasimize zarar veren argümanların arkasına sığınmayacağını ümit ediyor. 14-28 Mayıs ve 31 Mart seçim sonuçları parlamenter sisteme dönüş kapısını kapattı. Siyaset kurumunun eskiye dönüş tartışmaları yerine mevcut sistemin daha iyileştirilmesine mesai harcamasının Türkiye için daha faydalı olacağına inanıyorum.

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