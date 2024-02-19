Erdoğan: Karabağ'da işgalin sona ermesiyle tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Ortak basın toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'da işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı" dedi. Türkiye ile Azerbaycan arasında, vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşma imzalandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Aliyev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Aliyev'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

Heyetlerarası görüşmenin ardından iki isim, ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN: FIRSAT PENCERESİNİN KAPANMAMASI ÇOK ÖNEMLİ

Erdoğan, açıklamasında, "Toplam ticaret hacmimiz geçen sene ilk defa 7,5 milyar doları yakaladı. 15 milyar dolar hedefi için gayretlerimizi artıracağız" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'la omuz omuza hareket ettiklerini belirten Erdoğan, "Karabağ'da işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemli" ifadelerini kullandı.

ALİYEV: TİCARETİMİZİN ARTMASI SEVİNDİRİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, "Ticaretimizin artması bizi sevindiriyor. Müşterek hedefler koyduk ve bu hedeflere gidiyoruz. 9 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettik. Gazın hacminin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

3 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığında, iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu İle Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Ve Eğitim Bakanlığı Arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov imza attı.