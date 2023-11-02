Erdoğan, Kazakistan'a gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2-3 Kasım'da 'Türk Devri' temasıyla Astana'da düzenlenecek zirveye katılmak amacıyla Kazakistan'a gitti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gitti.

Erdoğan, 2-3 Kasım'da 'Türk Devri' temasıyla Astana'da düzenlenecek zirveye katılmak üzere sabah saatlerinde Ankara'dan özel uçak 'TC-TUR' ile Kazakistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uğurladı. Erdoğan ile birlikte Kazakistan'a giden heyette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak.

Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.