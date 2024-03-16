Erdoğan ‘krizin sofrasına’ oturdu

Erdoğan'ın Ankara Altındağ’da konuk olduğu ailenin sofrasına konulan ürünlerin maliyeti bir yılda yüzde 100’den fazla arttı. Bu masa, 2023’te 1.006 TL’ye kurulabilirken maliyeti 2024’te 2 bin 110 TL’ye yükseldi.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik krizin etkisi, bu kez AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuk olduğu yurttaş sofrası ile ortaya konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mart Perşembe günü Ankara Altındağ’da bir evi ziyaret etti. Ramazan Ayı nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan'ı ağırlayan aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için iftar sofrası kurdu. Erdoğan'ın oturduğu sofraya kurulan ürünlerin maliyetinde 12 ayda yaşanan artış yüzde 100’ü aştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın oturduğu sofradaki ürünlerin kilogram maliyetinde bir yılda yaşanan değişim şöyle kaydedildi:

• Kudüs hurması: 2023: 235 TL – 2024: 440 TL

• Zeytin (Orta kalite): 2023: 88 TL – 2024: 154 TL

• Turşu: 2023: 40 TL – 2024: 70 TL

• Yaprak sarma: 2023: 150 TL – 2024: 300 TL

• Havuç: 2023: 18 TL – 2024: 26 TL

YÜZDE 110’LUK ARTIŞ

Basına da servis edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu iftar masasındaki ürünlerin toplam maliyetindeki artış ise yüzde 110 oldu. Buna göre, ana yemekler dışında 2023 yılında bin 6 TL’ye kurulabilen sofranın 2024'deki maliyeti 2 bin 110 TL’ye çıktı.