Erdoğan, Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Meşal ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, yeni emir Şeyh Meşal'e taziye dileklerini iletti.

Dünya 19.12.2023 20:26 Giriş: 19.12.2023 20:26

Güncelleme: 19.12.2023 20:30 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, yeni emir Şeyh Meşal'e taziye dileklerini iletti. Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar diledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kuveyt'e taziye ziyareti