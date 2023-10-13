Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İsrail-Filistin için 'iki devletli çözüm' ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmaların son bulması için 'iki devletli çözüm' konusu ele alındı.

Güncel 13.10.2023 13:25 Giriş: 13.10.2023 13:25

Güncelleme: 13.10.2023 13:35 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, şiddeti her geçen gün artan İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde bölgedeki insani durum, sakinliğin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı. Erdoğan'ın görüşmede, Gazze'deki masum sivillere yönelik insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Açıklamada, Türkiye'nin yardım ulaştırmak istediğini aktaran Erdoğan'ın Macron'a, özellikle Batılı ülkelerin gerilimin dozunu azaltıcı adımlar atması ve barışa hizmet etmeyen çabalardan uzak durması gerektiğini söylediği ifade edildi. Erdoğan'ın görüşmede, uluslararası toplumun, sorunun kalıcı biçimde ortadan kalkması için Türkiye'nin iki devletli çözüm temelindeki önerilerine kulak vermesi gerektiğini söyleyerek çözümün bulunabileceğini kaydettiği ifade edildi. CANLI BLOG | Çatışmalarda 7. gün: İsrail'den BM'ye "Gazze’deki Filistinlileri 24 saat içinde güneye kaydırın" çağrısı