Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da, Madagaskar Cumhurbaşkanı ile görüştü. Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Madagaskar arasında ekonomi başta olmak üzere birçok işbirliği alanı bulunduğunu ve bunların geliştirilmesi için gayretlerin artarak devamının iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Madagaskar arasında ekonomi başta olmak üzere birçok işbirliği alanı bulunduğunu ve bunların geliştirilmesi için gayretlerin artarak devamının iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade etti.

Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ile Antalya'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Madagaskar arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

"İŞBİRLİĞİNİN ARTARAK DEVAM ETMESİ İKİ ÜLKENİN ÇIKARI"

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Madagaskar arasında ekonomi başta olmak üzere birçok işbirliği alanı bulunduğunu ve bunların geliştirilmesi için gayretlerin artarak devamının iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirtti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Görüşmede, "Türkiye Cumhuriyeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" da imzalandı.