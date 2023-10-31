'Erdoğan, Mehmet Şimşek'i uyardı' iddiası

Ekonomi yazarı Barış Soydan, Erdoğan'ın, "faiz artırımları sonrası somut sonuç alınamadığı" dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i uyardığını iddia etti. Soydan, iddiayı iki güvenilir kaynaktan duyduğunu vurguladı.

Ekonomi yazarı Barış Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile önemli bir iddiayı duyurdu.

Soydan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i uyardığını ileri sürdü.

"Uyarının art arda yapılan faiz artışları sonrasında somut sonuçlar alınamadığı dolayısıyla" yapıldığına işaret eden Soydan, iddiayı iki güvenilir kaynaktan duyduğunu belirtti.

Soydan'ın paylaşımı şöyle:

"'Arka arkaya faiz artırımları sonrasında somut sonuç alınamamış olması dolayısıyla' Cumhurbaskanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e uyarı ilettiği çok konuşulan bir iddia. Ben iki güvenilir kaynaktan duydum."

"Arka arkaya faiz artırımları sonrasında somut sonuç alınamamış olması dolayısıyla" Cumhurbaskanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e uyarı ilettiği çok konuşulan bir iddia. Ben iki güvenilir kaynaktan duydum. — Barış Soydan (@barissoydan) October 31, 2023

Politika faizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuç” sözleriyle başlayan faiz indirimleriyle birlikte yüzde 8,5’e kadar düşmüştü. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek’in izlediği sert ekonomi politikaları ile art arda yükseltilerek yüzde 35'e kadar çıktı. Merkez Bankası'ndan faiz artışlarına yönelik yapılan açıklamalarda, faizlerin artmaya devam edeceği mesajı verildi.