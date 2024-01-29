Erdoğan: Millete tepeden bakanlar, siyasette kaybetmeye mahkumdur

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Millete tepeden bakanlar, siyasette kaybetmeye mahkumdur" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de yaptığı konuşamada "Millete tepeden bakanlar, siyasette kaybetmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında muhalefeti de hedef aldı. Erdoğan, "Bunlar hala açık oy, gizli sayımla milletin iradesinin gasp edildiği tek parti faşizminin özlemi ile yaşıyorlar. Maalesef bu partide genel başkanlar değişse de demokrasiye tahammülsüzlükleri değişmiyor" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı ayrıca İstanbul'un trafik sorununun çözümü için tünel inşa edeceklerini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

Hattımızın devreye girmesiyle birlikte Gayrretepe İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dk, Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakikaya, 4.Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakikaya inecektir. Biz yarı yolda bırakmayız. Söylediysek yaparız. Ama birileri maalesef hafriyatla ne yaptılar, kim olduğunu biliyorsunuz. Esasen raylı sistem projelerinde zor olan konulardan biri, hattın sinyalizasyon sistemidir. TÜBİTAK işbirliği ile başkalarına muhtaç olmaktan kurtuluyoruz.

Vesayetin gölgesinin ülkemizin üzerine karabasan gibi çöktüğü 90'larda Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak milletimiz ile aramıza kimse girmesine izin vermedik. Biz laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan olduk.

Elbettte her kul gibi bizim de eksiğimiz, kusurumuz olabilir. Tüm çabalarımıza rağmen gerçekleştiremediğimiz hususlar ortaya çıkabiliyor. Zorluklara aldırmadan Türkiye yüzyılı hedefi doğrultusunda sabırla yürümeyi sürdürüyoruz.

"51 KİLOMETRELİK METRO HATTINI İSTANBULLULARIN HİZMETİNE KAZANDIRDIK"

Hükümetin görev alanına giren hizmetlerden çok daha fazlasının İstanbul'a kazandırarak şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçtik. Kağıthane'deyiz. Bu Kağıthane'nin Haliç'e bağlanan kısmının nasıl pislik olarak aktığını hatırlıyor musunuz? Bütün bu pisliği, boğazın temiz suyunu biz buraya bağladık. Ondan sonra buranın suyu ne oldu, tertemiz oldu. Biz yaptık, söyledik mi yaparız. Bundan sonra da yapacağız. Murat'ımızla yapacağız. Muradınıza ermek istiyorsanız Murat'a sahip çıkacaksınız. Belediyeler, bir taraftan hükümet olarak biz. İkimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi ayağa kaldıracağız. İstanbulumuzu, Ankaramızı, İzmirimizi, Eskişehirimizi ayağa kaldıracağız. Sadece son iki yıl içinde 51 kilometrelik metro hattını İstanbulluların hizmetine sunmanın sevincini yaşadık.

"TAKVİM İŞLEMEYE BAŞLADIKÇA MASKELER DÜŞMEYE BAŞLADI"

Millete tepeden bakanlar, milleti hor görenler, millete karşı kibirli, nobran davrananlar siyasette kaybetmeye mahkumdur. 31 Mart akşamı inşallah bunları da hep beraber göreceğiz. Türk siyasi tarihine göz attığımızda bunun sayısız örneğine şahit olursunuz. Emanetin teslim edildiği nice bakan, başbakan, belediye başkanının siyaset sahnesinin tozlu raflarında unutulup gittiğini görürsünüz.

31 Mart seçimleri ile ilgili takvim işlemeye başladıkça maskeler düşüyor, hesap günü yaklaşıkta birilerinin paçası tutuşmaya başladı.

Hiçbir şekilde kimseyi ihanetle, şuursuzlukla suçlamıyoruz. Seçime nasıl girilirse, hükme millet verecek.

Bunlar hala açık oy, gizli sayımla milletin iradesinin gasp edildiği tek parti faşizminin özlemi ile yaşıyorlar. Maalesef bu partide genel başkanlar değişse de demokrasiye tahammülsüzlükleri değişmiyor.

Şu andaki İBB acaba ne yaptı? Deniz ulaşımı payını üç yeni hat ile rahatlatacağız. İstanbul'un iki yakasına iki tünel inşa ederek karayolu ulaşımını da rahatlatacağız."