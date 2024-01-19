Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK envanterine katılan yeni gemilerin teslim alma töreninde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayiinde geliştiğini söyleyen Erdoğan, devam eden askeri operasyonlara dikkat çekerek sınır içinde ve dışında "terör" operasyonlarını rahatlıkla yaptıklarını iddia etti. İsrail'in Gazze saldırılarına değinen Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Günümüzün Führer'i" ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde "Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni"nde konuştu.

Burada yaptığı konuşmada, savunma sanayiinin geliştirilmesinin öneminin büyük olduğunu söyleyen Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülke sınırları dışında sürdürdüğü operasyonlara vurgu yaptı.

Erdoğan, "Sınırlarımızın içinde ve dışında terör operasyonlarımızı rahatlıkla yapabiliyoruz. Suriye ve Irak'taki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Devamla, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara değinen Erdoğan, " "İnsan hak ve hürriyetleri konusunda sağa sola karne düzenleyenler, tam 105 gündür vahşice öldürülen çocukları, bebekleri, kadınları görmedi" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun ve gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler."