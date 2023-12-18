Erdoğan, Orban'ın davetiyle Macaristan'a gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetiyle Macaristan’a gitti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Macaristan Başbakanı Orban'ın davetiyle Macaristan’a gitti.

Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, ‘TUR’ uçağıyla saat 12.00’de, Atatürk Havalimanı'ndan Budapeşte'ye hareket etti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer yetkililer eşlik etti.

TÜRKİYE-MACARİSTAN İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Erdoğan ile Macaristan Başbakanının başkanlıklarında Budapeşte’de düzenlenecek Konsey Toplantısı’yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ahdi zemini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve Türkiye-Macaristan Kültür Yılı’nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi de planlanıyor.