Erdoğan paralel evrenden bildirdi: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DSİ tarafından 66 ilde yapılan ve proje yatırım bedellerinin 53 milyar lira olduğu 369 tesisin açılış töreninde enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, artan enflasyona rağmen "Enflasyonun ateşi düşmeye başladı" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun ateşinin düşmeye başladığını savundu.

Erdoğan, Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) inşa edilen tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılış konuşmasında, enflasyon ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "TÜİK tarafından bugün açıklanan ekim ayına ilişkin işgücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İşsizlik oranı yüzde 8,5’e düştü. Bu rakamlarla işsizlik oranında Kasım 2012'den beri en düşük seviyeyi yakalamış olduk" dedi.

Erdoğan, günden güne artan enflasyon verilerini "Enflasyonun ateşi de düşmeye başladı. Aldığımız tedbirlerin pozitif etkileri piyasada daha fazla hissediliyor. Önümüzdeki aylardan itibaren daha iyi oranlarla karşılaşacağız" sözleri ile değerlendirdi.

Türkiye'deki kaynaklara ilişkin ise "Başka ülkelere hak olan Türkiye'ye lüks değildir. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi elbette sorumlu bir anlayışla ekonomiye kazandırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Erdoğan, su tasarrufuna ilişkin "Önlem almazsak çıkacak fatura daha da kabarık olacak. Türkiye olarak tüm süreçlerde öncü rol üstlenerek iklim değişikliği ile mücadele veriyoruz" dedi ve 21 yılda tarım ve su alanında tarihi adımlar attıklarını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Açılış programımızda tek seferde toplam yatırım değeri 53 milyar TL’yi bulan projeleri hizmete alıyoruz. Aralarında, baraj, atık su ve taşkın koruma tesislerinin yer aldığı 369 farklı tesisin tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Özellikle 3 tanesi ön plana çıkıyor. Mersin Pamuklu Barajı ile toplam 282 m3 su toplanacak. Yıllık 182 bin dekar araziyi suyla buluşturacak. Üreticiyi senelik 174 milyon kW/s elektrik üretimi ile ekonomiye katkı yapacak.

Türkiye’nin 66 ilindeki 113 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyacağız. 369 tesisimizin her birinin aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tarım, ormancılık ve su alanlarında ülkemizin çehresini değiştiren eserlere imza atmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz.

YER ALTI VE YER ÜSTÜ KAYNAKLAR

Başka ülkelere hak olan Türkiye'ye lüks değildir. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi elbette sorumlu bir anlayışla ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Türkiye'nin kaynaklarını Türk milletinin emrine verme gayretlerimizin, çevreci maskesi takan marjinaller tarafından engellenmesine müsaade etmeyeceğiz.

Su kaynaklarının sınırsız olmadığını unutmamalıyız. Giderek azalan bir kaynaktır. Hızlı tüketim ve kirliliğin etkisiyle maalesef hızla azalıyor. Su kaynakları üzerindeki baskılar da her geçen gün artıyor. Her yıl artan nüfusu da buna eklemek lazım. Türkiye ile birlikte tüm dünyada nüfus artarken, yer yüzüne düşen yağış miktarında değişim olmuyor. İklim krizi derinleştikçe su miktarı olumsuz etkilenmektedir.

İŞSİZLİK VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzun işaretidir. Buna göre, işsizlik oranı ekim ayında bir önceki aya göre, yarım puan azalışla yüzde 8,5'e düştü. İstihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde bir önceki aya kıyasla 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişiye ulaştı. Bu rakamlarla işsizlik oranında Kasım 2012'den beri en düşük seviyeyi yakalamış olduk. Büyüme ve ihracatta zaten çok iyi bir yerdeyiz."