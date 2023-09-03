Erdoğan, Putin’le görüşmeye gidiyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le tahıl koridoru anlaşması ve gündemdeki diğer konuları görüşmek üzere yarın Soçi’ye gidiyor. Putin, ağustos ayı içerisinde beklenen Türkiye ziyaretini gerçekleştirmemişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Rusya'nın Soçi kentine gidecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in davetine icabetle, 4 Eylül 2023 tarihinde Soçi'ye günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi.

Erdoğan, 4 Ağustos’ta yaptığı açıklamada “Öyle zannediyorum ki Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" demiş, ancak Putin Türkiye’ye gelmemişti.

Erdoğan ile Putin'in görüşmesindeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Ağustos'ta Moskova'ya gidip Sergey Lavrov ile görüşmüştü. Lavrov bir kez daha Rusya'nın duruşunu gündeme getirerek, "Şartlarımız karşılandığı an Karadeniz Tahıl Anlaşması'na döneceğiz" dedi.

LAVROV: KATAR'I İÇEREN ALTERNATİF DE GÖRÜŞÜLDÜ

Lavrov, toplantıda Katar'ın dahil olmak istediği alternatif önerinin de görüşüldüğünü belirtti.

Buna göre Moskova, Katar'ın finansal desteğiyle Türkiye'ye indirimli fiyatla 1 milyon ton tahıl göndermeyi, daha sonra bu tahılın Türkiye'de işlenerek en çok ihtiyaç sahibi ülkelere aktarılmasını öneriyor.

Rus Dışişleri 30 Ağustos'ta Katar'ın dahil olduğu planla ilgili bir açıklama yayımlamıştı.

Bu açıklamada, "Bu projenin Karadeniz Tahıl Anlaşması'na en uygun alternatif olduğunu düşünüyoruz" denilmişti.

Rusya bir yıl önce başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Temmuz ayında, kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle çekildiğini açıklamıştı.

Ülkesinin taleplerinin karşılanmadığını söyleyen Lavrov, Batılı ülkelerin "vaatlerini yarın yerine getirmesi durumunda" anlaşmaya "yarın" dönülebileceğini söyledi.