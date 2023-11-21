Erdoğan: Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler devam ediyor

Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'e gitti.

Erdoğan, buradaki programı kapsamında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Erdoğan, mevkidaşı Tebbun tarafından Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelen Erdoğan, buradaki resmi karşılama törenin ardından Tebbun ile ikili görüşmeye geçti.

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak.

İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Görüşmelerin ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Erdoğan, konuşmasında "Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmas zorunluluktur" dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"İlişkilerimizde son 3 yılda yaşanan temas ve istişarelerin güzel neticelerini hep birlikte almaya devam ediyoruz.

Atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Hayata geçirilecek projelerin de yakın takipçisi olacağız.

Geçen yıl 5.3 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacimizin bu yıl sonunda 6 milyar doları yakalamasını bekliyoruz. Kardeşim Tebbun'la belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize de inşallah kısa zamanda ulaşacağız.

Şirketlerimizin Cezayir'de harici sektörlerdeki en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcısı olmasıyla iftihar duyuyoruz. Cezayir'in ülkemizdeki yatırımlarından da memnuniyet duyuyoruz. Ziraat Bankamız Cezayir'de şube açmak içn izin almıştır, hayırlı olsun. Enerji ve yenilenebilir enerji alanında işbirliğimizi geliştirerek büyütmeyi arzu ediyoruz. Savuna sanayi alanında da çok büyük potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Bugünkü görüşmemizde de bu konuyu enine boyuna değerlendirdik. Kardeşimle Gazze'de yaşanan insanlık dramını da konuştuk."

"REHİNLERLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Erdoğan, "Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Katar ile müşterek bir çalışma devam ediyor. Sürekli görüşme halindeyiz. Beklentimiz burada da olumlu neticeler almak" diye konuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ise "Savaşın son bulması için gayret gösteriyoruz. Ne olursa olsun bunu yapanlar bu sefer bundan kaçamayacaklar. Diğer ülkelerin de aynı hassasiyet ile davranacağını düşünüyorum. Bir Filistin devleti kesinlikle kurulmalıdır. Tüm temennimiz Filistinlere yönelik saldırıların durması ve Filistinlilerin devlete kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.