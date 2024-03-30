Erdoğan, Roman seçmene seslendi: 3 kente vurgu yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman seçmenden oy istedi. Edirnei Tekirdağ ve Kırklareli'nde partisi için bir patlamasının olmasını isteyen Erdoğan, söz konusu oy patlamasının "kibirli tiplere" yanıt olacağını savundu.

AKP Genel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığındaki "Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı"na telefonla katılarak, "Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek. Gerek Edirne gerek Tekirdağ gerekse Kırklareli'nde böyle bir patlamanın olması o kibirli tiplere en güzel cevap olacaktır" dedi.

Erdoğan, Bakan Göktaş ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından toplantıya katılan Roman seçmene hitap etti.

Erdoğan, "Roman kardeşlerimizin ne kadar kararlı durduklarının haberlerini bu süreç içinde aldım. Pazar günü sandıklara gideceğiz, inanıyorum ki Roman kardeşlerim sandıkları patlatacak" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek. Gerek Edirne gerek Tekirdağ gerekse Kırklareli'nde böyle bir patlamanın olması o kibirli tiplere en güzel cevap olacaktır."