Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.
Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Erdoğan’a teşekkür etti.
Kremlin, geçtiğimiz Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı'nın Şubat ayı içerisinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.