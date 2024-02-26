Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.

Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Erdoğan’a teşekkür etti.

Kremlin, geçtiğimiz Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı'nın Şubat ayı içerisinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.