Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2. pistin açılışını yapacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptırılan ikinci pistin açılışına katılması bekleniyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açılışa katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün yaptığı açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pistinin Erdoğan tarafından açılacağını belirterek, "Yarın, ülkemizin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız" demişti.

Uraloğlu, "Hizmete açacağımız 2. pist ile önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha büyük oranlarda artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Hava trafiği açısından en verimli kullanım olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız" diye konuşmuştu.

Uraloğlu'nun açıklamasına göre Erdoğan'ın açılışını yapacağı 3 bin 540 metre uzunluğundaki pistin genişliği 60 metre. Piste geniş gövdeli uçaklar da inebilecek.