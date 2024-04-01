Erdoğan seçim yenilgisini kabul etti: Umduğumuz neticeyi alamadık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim yenilgisini kabul etti. Erdoğan, "14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden sonra yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini demokrasimize yakışır bir olgunlukla hamdolsun tamamladık. Münferit bazı vakalar haricinde seçim atmosferine gölge düşürecek müessif hiçbir hadise yaşanmadı. Doğu ve Güneydoğu bölgemizde bölücü örgütün kölelerinin baskı ve hakaretlerine şahit olduk. Ama emniyet birimlerimizin etkili müdahaleleriyle ciddi sorun çıkmadı. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Seçimler bildiğiniz gibi demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yolukla söyler. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder."

"HERKES KAZANMIŞTIR"

"Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir, milli iradedir" diyen Erdoğan, "Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır. Seçim maratonunda kazanan adaylardan önce demokrasi olmuştur. Bugün AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

SEÇİM YENİLGİSİNİ KABUL ETTİ

Seçim yenilgisini kabul eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18'inci sandık imtihanımız oldu. Hep başardık, başararak geldik. Bu yolda sizlerle bizler inşallah kazanarak devam edeceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden sonra yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık."

Erdoğan, şunları ifade etti: "Belki de şimdi sahura kadar evde dertleşeceksiniz, hasbıhal edeceksiniz, ondan sonra sahur, yarın okullar tatil. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize, köylerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"NETİCE BÖYLE OLDU"

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu seçim sınavına da yoğun hazırlandık" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları sahadaydı. Teşkilat mensuplarımız, ittifak ortaklarımız uyum içerisinde olağanüstü özveriyle çalıştı, emek verdi. Biz de son 2 aylık dönemde şahsım, 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım. Halkımla bütünleştim. Kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. Öyle diyor büyüklerimiz."

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettiğimiz MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye tüm MHP'li kardeşlerime aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖZELEŞTİRİMİZİ CESARETLE YAPACAĞIZ"

"YSK önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi: "Her siyasi parti seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarını açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz her yerde seçim sonuçlarını değerlendireceğiz."

"SEÇİM MARATONU TAMAMLANDI"

İmamoğlu, şunları söyledi: "Geçen sene bu zamanlar başlayan genel ve yerel seçim maratonu bugün artık tamamlanmıştır. Son 1 yıldır ülkemizi, milletimizi ve ekonomimizi yoran seçim defterini bugün itibariyle kapanması büyük kazançtır. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla süre var. Bu zamanı değerlendirmemiz önemlidir. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz."