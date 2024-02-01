Erdoğan: Şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesi aslında Türk milletini müzeye kaldırma, folklorik bir öğe haline getirme teşebbüsleridir" dedi ve ekledi: "İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında, "Son dönemde Türkiye karşıtı kimi çevrelerce çift kulvarlı bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. İlki lümpen faşistlerin gündeme getirmeye çalıştığı 'İslamsız Türklük' tanımıdır. Milletimizin İslam'a ve Kuran'a hizmetle geçen 1300 yıllık şanlı tarihi yok sayılmaya çalışılıyor. Böylece milletimizi ayakta tutan, milletimize asli kimliğini kazandıran tarihi, kültürel ve beşeri değerleri tahrip edilmek isteniyor" dedi.

SEKÜLER MİLLİYETÇİLİĞE YÜKLENDİ

Erdoğan, açıklamasında, "Çok açık ve net söylüyorum; İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük projesi, aslında Türk milletini müzeye kaldırma ve folklorik bir öge haline getirme teşebbüsleridir" diyerek seküler milliyetçiliğe de yüklendi.

Erdoğan, "Burada gaye milletin mayasını bozmak, dışarıdan sarsamadıkları kaleyi içeriden çökertmek, mümkünse teslim almaktır" ifadelerini kullandı.

"ŞERİAT DÜŞMANLIĞI VAR"

Erdoğan, şöyle devam etti: "Kampanyanın ikinci kulvarında ise farklı maskeler altında sahnelenen şeriat düşmanlığı vardır. İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir."

Erdoğan, "İnanıp inanmamak, yaşayıp yaşamamak elbette bir tercih meselesidir. Ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur" ifadelerini kullandı.

"ŞERİATA YÖNELİK CEHALET VE BİLGİSİZLİK HASTALIĞI VAR"

"Bunlar bilmedikleri, anlamaya tenezzül etmedikleri insanlara, değerlere ve sembollere karşı kör bir husumet beslediler" diyen Erdoğan, şunları ifade etti: "Şeriata yönelik sergilenen pervasızlıkların gerisinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı var. Ülkemizde en azından bir kesimin içinde bulunduğu cehalet karanlığında daha fazla boğulduğunu görmekten üzüntü duyuyoruz. El ele verip, milli bünyemize tehdit teşkil eden bu cehalet karanlığını yırtıp atacağımıza inanıyorum."

CHP'Yİ HEDEF ALDI

"Kimi barolar çıkıyor kimi Kelime-i Tevhit yazılı bayraktan rahatsız oluyor" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Suç duyurusunda bulunabiliyor. Kendini sanatçı diye tanımlayan kimi şahsiyetler, milyonlarca vatandaşımızı gerici, yobaz diye tahkir edebiliyor. En büyük ikinci siyasi partisinin genel başkanı 'Çocuklara din eğitimi verilmesine ortaçağ zihniyeti' deme gafleti gösterebiliyor."

"HOCA KILIKLI SAHTEKÂR"

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Erdoğan, "15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekârın ülkemize ne kadar büyük bir zarar verebileceğinin en son örneğidir. Böyle bir facianın tekrar yaşanmasına müsaade edemeyiz" diye konuştu.