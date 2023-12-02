Erdoğan sıcak para arayışını sürdürüyor

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez'e gerçekleştireceği ziyaret sırasında Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak ulaşım koridorunun hayata geçmesi için 23.5 milyar dolarlık kaynak arayacak. Erdoğan bu öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan finansman arayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Bloomberg'e yaptığı açıklamada “Kalkınma Yolu” olarak adlandırılan Irak projesi için “İlk aşamada 8 milyar ila 10 milyar dolar arasında bir yatırımdan bahsediyoruz, bu da yaklaşık 20 milyar dolara çıkacak” dedi. Uraloğlu, Boğaziçi demiryolu bağlantısının da 3 milyar ila 3,5 milyar dolar arasında bir maliyete ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye ayrıca Ege’de bulunan İzmir’deki Alsancak Limanı’nın ortak işletilmesi konusunda Körfez Arap ülkeleriyle bir anlaşmaya varmayı umuyor.