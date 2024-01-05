Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü: İki ülke arasında işbirliği artacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu motokurye Yunus Emre Göçer'i öldürdükten sonra kaçan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü. Somali'ye diplomatik destek veren Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu motokurye Yunus Emre Göçer'i öldürdükten sonra kaçan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü.

Somali'ye diplomatik destek veren Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini söyledi.

letişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti.