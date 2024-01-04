Erdoğan, şovunu yapacak: TFF'den Süper Lig logosu ve Süper Kupa finali kararı

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin Arap pazarına satılan yayın hakkı nedeniyle ocak ayı içinde oynanması planlanıyor. Süper Lig'in logosunu değiştirme kararı alan TFF, bu töreni de Erdoğan'ın 'şovuna' dönüştürecek.

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde 29 Aralık’ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonrasında ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali ocak ayı içinde oynanacak.

Pazartesi günü Riva’da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, maçın ocak ayı içinde oynanması için düğmeye bastı.

Sözcü’nün haberine göre siyasi bir boyut kazanan kupa finalinin bir an önce yapılmasını isteyen TFF, bu maçın yayın haklarını sattığı MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) yayıncılarıyla da sorun yaşanmaması adına böyle bir adım atma kararı aldı.

EURO 2024 nedeniyle 19 Mayıs’ta bitecek ve zaten fazlasıyla sıkışık olan takvim bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içine konulacak.

LOGO TÖRENİNDE ERDOĞAN KONUŞACAK

Aylar önce çalışması başlanan ve ocak sonunda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle Süper Lig’in logosunu değiştirmeyi planlayan TFF, yaşanan krizlere rağmen bu adımından vazgeçmedi. TFF’nin geleceği belli olmadığı için logonun akıbeti de merak konusu.