Erdoğan, Süper Kupa’daki Atatürk krizinin ardından muhalefete çattı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası iptal edilen Süper Kupa maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finali öncesi yaşanan kriz ve maçın iptaline ilişkin, "Olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerle kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir, Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. CHP şürekası ders vermeyi bıraksın. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Yapılması gereken ne varsa, hangi adım atılması gerekiyorsa atmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden izlemedim."