Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi'yle bir araya geldi. Görüşmede "karşılıklı değerlendirmelerde bulunulduğu" açıklandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erdoğan ile TFF Başkanı Büyükekşi’nin görüşme yaptığını açıkladı.

TFF internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye görevinde başarılar diledi. Görüşmede ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Türk Futboluna desteklerinden dolayı Futbol Ailesi adına şükranlarını arz etti" ifadeleri yer aldı.