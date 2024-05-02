Erdoğan, TRT'nin 60. yılını kutladı: "Tarafsız, ilkeli habercilik anlayışı"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa kutlama mesajı gönderdi: "Bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdüren TRT; ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta... Sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışı..."

Saray rejiminin muhalif basına ve televizyon kanallarına yönelik baskısı devam ederken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidara yakınlığıyla bilinen TRT'nin 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan TRT için, "TRT; ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta... Sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışı..." ifadelerini kullandı.

"TRT'nin, güçlü ve etkili bir kurumsal yapıya sahip olduğunu ve yayıncılık alanında ulaştığı seviye ile Türk halkını gururlandırdığını" öne süren Erdoğan, "TRT'nin bilgi ve birikimini, sorumlu, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla 60 yıldır vatandaşlara sunduğunu" belirtti.

Erdoğan kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kamu hizmeti yayıncılığının verdiği sorumluluğu da gözeten TRT, dinamik yapısı ve öncü yayıncılık deneyimiyle ülkemizin değerlerini, tarihini, kültürünü, gücünü ve sesini tüm dünyaya yansıtmaya devam etmektedir. Haberden spora, müzikten belgesele, çocuktan kültüre kadar bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdüren TRT, ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta, bu alanda kıymetli televizyon ve radyocuların yetişmesinde önemli rol oynamaktadır. TRT'nin tüm bu başarılı çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun tüm çalışanlarını tebrik ediyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum."