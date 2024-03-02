Erdoğan: Tüm sermayesi yalan ve aldatma üzerine kurulu bir zihniyet var

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu. Mayıs ayında Antalya'da hedefledikleri oyun gerisinde kaldıklarını ve 31 Mart'ta bunu telafi etmek istediklerini belirten Erdoğan, mevcut sorunları kendi partisinin çözebileceğini iddia etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen miting ve aday tanıtım toplantsında konuşuyor.

Sözlerine 3 gün süren Antalya Diplomasi Forumu'ndan bahsederek başlayan Erdoğan, "Antalya sadece tarım ve turizmin değil diplomasinin de merkezlerinden biri haline geldi. Antalya Diplomasi Forumu bunun göstergesidir. Bu tür organizasyonlar şehrin marka değerinin artmasına da katkı sağlıyor. Ben bu vesileyle Mevlüt Çavuşoğlu'na da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"MAYIS'TAKİ SONUÇLARI MART'TA TELAFİ EDELİM"

"Seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemidir. Biz zaten yıllardır veriyoruz ama hesaptan kaçanlardan da 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız?" diyen Erdoğan, sözlerine CHP'li Muhittin Böcek'in yönettiği 5 yıllık dönemi eleştirerek devam etti:

"Mayıs ayındaki oy oranları Antalya ile aramızdaki muhabbeti yansıtmaktan uzaktı. 31 Mart'ta bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Sizlerden bunun sözünü almak istiyorum. Biz her meselesiyle Antalya'nın yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı olarak görevinin başında mı? İktidarda da Cumhur İttifakı var mı? Yerel yönetimi de bize teslim ettiğinizde ülkeyi uçurmaya devam edecek miyiz? Bu ülkeyi çöpten, çamurdan, çukurdan çıkarmayanlara teslim edemeyiz.

Siyasi hayatımız boyunca 'ne aldanan ne aldatan olacağız' anlayışına bağlı kaldık. Milletimize asla yalan söylemedik. Tüm sermayesi yalan ve aldatma üzerine kurulu bir zihniyet var ki asla ıslah olmuyor. Bu faşist zihniyet tercihini ya darbecilerden ya emperyalistlerden ya da terör örgütlerinden yana kullanıyor."

"MİLLETİMİZ BUNLARIN CİĞERİNİ BİLİR"

CHP lideri Özgür Özel'i de eleştiren Erdoğan, CHP ve DEM Parti'nin 'gizli kapaklı anlaşmalarla' belediye koltuklarını paylaştığını iddia etti:

"Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Riyakarlık bunların karakteri haline gelmiş. Milletimiz bunların ciğerlerini biliyor. Bu millet onları gördüğü her yerde tanır ve layık olduğu cevabı verir. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma eksikliklerini telafi ettiğimiz gibi bugünkü sıkıntılarını da yine biz çözeceğiz."

"EMEKLİLERİN SORUNLARI DA BİZ ÇÖZERİZ"

Sözü büyüme rakamlarına getiren Erdoğan, emeklilere ilişkin ise "Başta emeklilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları asla görmezden gelmiyoruz. Bu sorunların çözümünün yatırımdan ve çalışmaktan geçtiğini de biz söylüyoruz" dedi.

Türkiye'nin doğal kaynak zengini bir ülke olmadığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin emeğiyle elde edilen geliri 85 milyonun bölüştüğünü iddia etti.

Partililerini seçime kadar 'kapı kapı dolaşmaya' davet eden Erdoğan, seçmenlerine "Antalya'nın altın çağını başlatmaya var mıyız?" diye seslendi.

Antalya'da son 20 yılda 304 milyar yatırım yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "CHP'nin burada bir yatırımı var mı ya?" diye sordu.

Belediye hizmetlerinde en başarılı parti olduklarını öne süren Erdoğan, "Belediyeciliğin bizim işimiz olduğu hususunda bizimle yarışacak kimseyi tanımıyoruz. Antalya'dan daha güçlü bir destek istiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AKP'nin Antalya adayları tanıtıldı.