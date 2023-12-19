Erdoğan: Türkiye AB üyeliğine hazır, yıllardır oyalıyorlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin AB ile ilişkisi hakkında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin haksız yere yıllardır bekletildiğini savundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gündemi değerlendirdi. AB'nin, Ukrayna ve Moldova’yla katılım müzakerelerini başlatmasına rağmen Türkiye'nin yıllardır bekletildiğini sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Onlara adaylık statüsü vermesi demek, bunların gelip de Avrupa Birliği’ne üye olması anlamına gelmez. Onlarla bir süreç başlatılacak, onlar da oyalanacak. Bu ülkelerin hiçbirisi, bir Türkiye değil. Avrupa Birliği’nin, bundan sonra Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım. Avrupa Birliği’ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye’nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır.

'AB BU YANLIŞTAN VAZGEÇMELİDİR'

Türkiye’nin gerek stratejik gerek ekonomik potansiyeli Avrupa Birliği’ne tam üyeliği çoktan elde etmiş olmasını gerektirirken, yıllardır çeşitli bahanelerle oyalandık. Türkiye’nin ne kadar önemli ve ne kadar etkili bir ülke olduğu son yıllarda yaşadığımız süreçlerde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir."

TBMM'nin, İsveç'in NATO üyeliğine katılım protokolünü değerlendireceğini hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin talip olduğu F-16 meselesiyle ilgili sürecin hızlanmasının İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili TBMM'nin tavrını da değiştirebileceğini söyledi:

"İsveç konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Joe Biden ile yaptığımız görüşmede de gündeme geldi. ABD ile aramızdaki F-16 meselesini de bu çerçevede değerlendirdik. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan eş zamanlı olarak bu süreci işletsin. Eş zamanlı olarak bunu işletirsek, bunu parlamentodan çok daha rahat bir şekilde bizim de geçirme imkanımız olur dendi.

Parlamentodaki sürece ilişkin bir başka zorlaştırıcı konu da savunma tedarikinde Kanada ve bazı müttefiklerin olumsuz tavırları... Bunların hepsi birbirine bağlı. Gerek Amerika'nın F-16 konusu, gerekse Kanada'nın verdiği sözleri tutması noktasında beklediğimiz olumlu gelişmeler, inanıyorum ki parlamentomuzun da konuya olumlu bakışını hızlandıracaktır. Diğer taraftan İsveç’in bize Vilnius'ta verdiği sözler bulunuyor. Bunların tutulmasını bekliyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

"HAMAS DENİNCE FİLİSTİN KONUŞULUYOR"

Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki işgali hakkında da konuştu. Hamas hakkındaki görüşlerini tekrarlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hamas'ın terör örgütü olmadığını ve bir siyasi parti olduğunu defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Bir siyasi parti olarak da kazanacakları hakların mücadelesini vermektedirler... El Fetih ile Hamas’ın birbiriyle barışık yaşaması şart. Şu anda Hamas denince Filistin konuşuluyor. Demek ki bunlar birbiriyle adeta et ve kemik gibiler. Bizim şu anda bu birlikteliği korumak ve bu birliktelikle beraber de inşallah bu işi bir sonuca kavuşturmanın gayreti içinde olmamız lazım."

İSLAM ÜLKELERİNE TEPKİ

İslam ülkelerinin Gazze'deki katliamlara sessiz kalmasını da yorumlayan Erdoğan, "Herkes kendinden sorumludur. Başkalarının sessizliğinin hesabını biz vermeyeceğiz. Biz ‘durmak yok, yola devam’ diyoruz, çok çalışacağız, uyaracağız" dedi.

YEREL SEÇİM MESAJI

Yerel seçimlerde adaylık çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan AKP'li Cumhurbaşkanı, kendi ittifaklarının sağlam olduğunu belirterek Millet İttifakı'ndaki dağınıklıktan bahsederken "Bizde kavga, gürültü yok, rahatız. Ama diğer ittifaktaki durumu zaten izliyorsunuz, benim size anlatmama gerek yok" ifadelerini kullandı.

AY SONUNU İŞARET ETTİ

Aday belirleme çalışmaları için görüşmelerin sürdüğünü de aktaran Erdoğan, çalışmaların sonuçlanması için ay sonunu işaret etti: "Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız."