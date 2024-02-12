Erdoğan, Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesi ile göerüştü.

Görüşme, Erdoğan'ın Esenboğa Havalimanı'nda bulunan makamında gerçekleştirildi.

Erdoğan, Gezeravcı’ya saat hediye etti. Gezeravcı ise Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Erdoğan’a verdi.

Görüşmede, Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç da yer aldı.

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Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı.

ABD'deki kontrollerinin ardından Gezeravcı, bugün Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelmişti.