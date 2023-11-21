Erdoğan Türkiye’ye çağırdı, Musk direksiyonu Hindistan’a kırdı

Erdoğan’ın Türkiye’de fabrika kurarak yatırım yapmaya çağırdığı Elon Musk’a ait elektrikli araç devi Tesla, Hindistan'la anlaşmaya yakın.

Milyarder iş insanı Elon Musk’a ait elektirikli araç üreticisi Tesla, yeni fabrika yatırımını Hindistan'da yapmaya yaklaştı. Bloomberg'in haberine göre, ocak ayında düzenlenecek Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi'nde anlaşmanın açıklanması planlanıyor. Hindistan, Tesla ile otomobillerini önümüzdeki yıldan itibaren ülkeye sevk etmesine ve iki yıl içinde bir fabrika kurmasına olanak tanıyacak bir anlaşmaya yakın görünüyor.

Haberde konuşan kaynaklar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin memleketi olan Gujarat, Maharashtra ve Tamil Nadu eyaletlerinin elektrikli araçlar ve ihracat için iyi kurulmuş ekosistemlere sahip olmaları nedeniyle değerlendirildiğini söyledi.

EN AZ 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Buna göre, Tesla ülkedeki fabrika yatırımı için en az 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlarken, ülkeden otomobil parçası alımlarını 15 milyar dolara kadar çıkarabilecek.

Kaynaklar, ABD'li otomobil üreticisinin maliyetleri düşürmek için bazı bataryaları Hindistan'da üretmeye çalışacağını da kaydetti. Anlaşmayla ilgili nihai bir karar verilmediğinin altı çizilirken; planların değişmesi de ihtimaller arasında.