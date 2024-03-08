Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ardından konuşan Erdoğan, "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ikinci kez Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Erdoğan ortak açıklamada şunları söyledi:

"Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.

Sayın Zelenskiy ile Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır."