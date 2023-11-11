Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve Suriye Devlet Başkanı Esad, Riyad'da düzenlenen zirvede aynı karede görüntü verdi. AKP'nin Suriye politikası son dönemde diyalog çağrısına evrilmişken Suriye yönetimi Ankara'yı Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışmakla suçluyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı

Erdoğan, aralarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da bulunduğu liderler ile "aile fotoğrafı" verdi.

"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde başladı. İİT üyesi ülkelerin liderleri, İsrail'in 36 gündür on binlerce ton bomba kullanarak saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi için bugün Riyad'da olağanüstü toplantı düzenliyor.

ERDOĞAN'IN İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRMESİ BEKLENİYOR

İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nde İslam ülkelerinin temsilcilerinin, gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Zirve oturumunda hitapta bulunan Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ortak zirvede yer alıyor olması iki liderin bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri sorusunu gündeme getirdi.

SURİYE POLİTİKASINDA KESKİN VİRAJ

2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Esad yönetimi ile ipleri koparan AKP iktidarı son dönemde Suriye yönetimi ile diyalog adımlarını artırdı. Suriyeli muhalif gruplara destek veren, geçmişte "kardeşim" dediği Esad'ı "terörist" olarak niteleyen Erdoğan'ın diyalog çağrısı, Suriye politikası ile ilgili keskin bir dönüşe işaret ediyor.

Ankara-Şam hattında liderler düzeyinde diyalog olup olmayacağı uzun zamandır merak konusu iken Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeye sıcak bakmadığını belirtmişti.

Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini söyleyen Esad, Ankara'yı Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışmakla suçluyordu.

Esad, olası bir görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmelerde sık sık "Erdoğan’ın şartları altında" bir görüşme gerçekleşmeyeceğini vurguluyor.