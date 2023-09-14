Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinin tarihi belli oldu

Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 20 Eylül'de görüşeceğini duyurdu.

Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis tarafından yapılan açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in gelecek hafta bir araya geleceği bildirildi.

Marinakis, iki ismin ABD'nin New York kentinde yapılacak 78'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında 20 Eylül’de görüşeceğini açıkladı.

Daha önce iki liderin 18 Eylül’de görüşmesi planlanmış fakat Yunanistan’da geçen hafta etkili olan sel felaketi sebebiyle bu görüşme ertelenmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Erdoğan ve Miçotakis’in görüşmesiyle ilgili hazırlıkları planlamak üzere 5 Eylül’de Ankara’ya gelmiş ve mevkidaşı Hakan Fidan’la görüşmüştü.

İkili, 16 ay görüşmedikten sonra en son 12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmişlerdi.