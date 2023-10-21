Erdoğan ve Zelenski, telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin-İsrail arasından devam eden çatışmalar ele alındı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındığı bildirildi.

Erdoğan'ın görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu belirttiği ifade edildi.

Görüşmede Erdoğan'ın Türkiye’nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade ettiği belirtildi.