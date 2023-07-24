Erdoğan vurgusu yapıldı: Fitch'e göre Türkiye ekonomisinde belirsizlik sürüyor

Fitch, TCMB'nin kademeli bir şekilde faiz artırdığı karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FİTCH'e göre Türkiye ekonomisinde belirsizlik sürecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faiz görüşlerine' dikkat çekilen değerlendirmede "kararlı" keskin bir değişiminin kapsamının sınırlanabileceği ifade edildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta art arda ikinci defa yaptığı faiz artırımının yeni ekonomi ekibinin izlediği akılcı para ve maliye politikasına dönüş hedefiyle uyumlu olduğunu ancak kademeli olmasına karar verilen bu yaklaşım nedeniyle politika yapıcıların yatırımcı güvenini tekrar sağlama ve belirsizliği azaltmada zorlanabileceğine dikkat çekti.

Dünya'nın aktardığına göre, Fitch tarafından yayımlanan değerlendirmede, "(Ekonomi yönetiminin) parasal koşullar ve piyasaları bozan düzenlemelerin (kaldırılarak) normalleşmeye kademeli yaklaşıyor olması ve geçmişte uygulanan politikalardan siyasi nedenlerle vazgeçildiği göz önüne alındığında, yetkililer yatırımcı güvenini kalıcı olarak yeniden tesis etmekte, makro-finansal istikrara olan riskleri azaltmakta ve dış kırılganlıkları hafifletmekte zorlanabilirler" denildi.

"ERDOĞAN'IN GÖRÜŞLERİ DEĞİŞİMİN KAPSAMINI SINIRLAYABİLİR"

Fitch, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politika faizi hakkındaki görüşleri ve Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler de dahil olmak üzere var olan siyasi takvimin para ve maliye politikasında "kararlı" keskin bir değişiminin kapsamını sınırlayabileceğini ifade etti.

Fitch Ankara'nın geçmişte para ve maliye politikasında aniden fikir değiştirmesi, para politikasını gereğinden erken gevşetmesi ve merkez bankasının yönetiminde devamlı değişiklik yapması nedeniyle belirsizliği kalıcı şekilde azaltmanın zaman alacağına dikkat çekti.