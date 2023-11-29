Erdoğan yerel seçimde büyük hedefi belirledi: “Yeniden İstanbul”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yerel seçim "Yeniden İstanbul" mesajı verdi. Erdoğan ayrıca CHP lideri Özgür Özel'i, Kürt opera sanatçısı Pervin Chakar'ın elini öpmesini anımsatarak "Bölücü örgüte sempati duyanlarla opera dinlemeyi, kahvaltı yapmayı seçim ittifakı kurmayı maharet saydılar" ifadeleri ile hedef aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kürt opera sanatçısı Pervin Chakar'ın elini öpen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Erdoğan,"Bölücü örgüte sempati duyanlarla opera dinlemeyi, kahvaltı yapmayı seçim ittifakı kurmayı maharet saydılar" ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, konuşmasına Gazze'de gerçekleşen ateşkese ilişkin ifadelerle başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Gazze'de yaşanan son gelişmelere ilişkin yarın (30 Kasım Perşembe) Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kullandığı "Çekilmemizin kadın hakları açısından olumsuz bir yanı olmamıştır" sözlerini tekrarlayan Erdoğan, "İstanbul Sözleşmesi'nden ülkemizin çekilmesine dair marjinal çevrelerin yürüttüğü kampanyaların temeli yoktur" dedi ve LGBTİQ+'ları hedef aldı. Erdoğan şu sözleri sarf etti:

"İstanbul Sözleşmesi'ni dillerine dolayanların amacı toplumsal yapımızı çökertmektir. Sapkın ve sapık akımların en büyük destekçisi kesimlerin temel hedefi toplumsal yapımızı çökertmektir. LGBT. Çok açık net, bu sapkın sapık akımlar karşısında tek dik duran Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. Biz meydanı bunlara bırakmayacağız. Gençlerimizi ifsad etmelerine fırsat vermeyeceğiz."

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin de konuşan Erdoğan, "MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor" dedi.

Erdoğan ayrıca "Yeniden İstanbul" mesajı verdi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz.

Toplam 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün (Gazze'ye) yola çıkıyor.

Netanyahu yönetiminden gelen açıklamalar, insani aranın kalıcı ateşkese tahvil edilmesi yönündeki umutlarımızı azaltmaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres ile yaptığımız telefon görüşmesinin gündemi Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı insani dramdı. Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyoruz. Dubai ziyaretimizde iklim konularıyla birlikte Gazze'yi de ele alacak, Gazze halkı için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Gazze için temas trafiğimizi yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Cuma günü başlayan esir takaslarını ve insani arayı akan kanın bir nebze durdurulması bakımından müspet bir gelişme olarak görüyoruz. Mutabakatın tesisine katkı veren tüm kardeş ülkelere teşekkür ediyoruz.

Önümüzdeki aydan itibaren deprem bölgesinde hak sahibi depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz.

Emeklilerimizin yükünü hafifletmek adına çalışan emeklilerle ilgili karar da aldık. Çalışan tüm emeklilerimize 5 bin liralık ödeme gerçekleştireceğiz.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ DİLLERİNE DOLAYANLARIN AMACI TOPLUMSAL YAPIMIZI ÇÖKERMEKTİR"

İstanbul Sözleşmesi'nden ülkemizin çekilmesine dair marjinal çevrelerin yürüttüğü kampanyaların temeli yoktur. Şiddet meselesini bu sözleşmesi ile irtibatlandıranların amacı kadına yönelik şiddet değil. Bunlar kadına şiddetten rahatsız olsalardı bölücü terör örgütünün kuyruğuna takılmazlardı. Bunların kadın haklarıyla ilgili derdi olsaydı, bölücü alçakların katlettiği kadınlarımızın hatırlarına sahip çıkarlardı.

İstanbul Sözleşmesi'ni dillerine dolayanların amacı toplumsal yapımızı çökertmektir. Sapkın ve sapık akımların en büyük destekçisi kesimlerin temel hedefi toplumsal yapımızı çökertmektir. LGBT. Çok açık net, bu sapkın sapık akımlar karşısında tek dik duran Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. Biz meydanı bunlara bırakmayacağız. Gençlerimizi ifsad etmelerine fırsat vermeyeceğiz.

Gençlerimize 150 bin liralık evlilik kredisi imkanı sunacağız. Kredi kullanan gençlerimiz aynı zamanda 2 yıl boyunca aile danışmanlık hizmetinden de faydalanacak. Seçim vaatlerimizden olan Aile ve Gençlik Fonu'nun da hayırlı olmasını diliyorum. Doğalgaz müjdemiz sonrası ilk ay doğal gaz faturasını devlet olarak biz ödemiştik. Nisandan beri mutfak ve su ısıtmaya karşılık gelen 25 metreküplük doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Bölücü örgüte sempati duyanlarla opera dinlemeyi, kahvaltı yapmayı seçim ittifakı kurmayı maharet saydılar. Şimdi de el etek öptükleri için onur duyduklarını söylüyorlar. Varsın onlar yollarına devam etsinler biz şehit analarıyla, Diyarbakır anneleriyle vatanı için canını ortaya koyan kadın polis ve askerlerimizle yol almayı sürdüreceğiz.

Haberimiz yoktu diyerek tam göbeğinde yer aldıkları kirli pazarlıklardan kendilerini çıkartmaya çalışıyorlar. Utanmasalar seçim gecesi 10 dakikada bir kameralar önünde söyledikleri 'kazanıyoruz' yalanını inkar edecekler. Ama video o kadar güzel bir alet ki bunlara manevra fırsatı vermedi.

Ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler. Şimdi de devletin bakanlıklarını dağıttıkları gizli mutabakat konusunda aynı taktiği uyguluyorlar. CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan şahıs değişti ama siyaset yapma şekilleri değişmedi.

Fotoğraf: AA

Dün de kendi siyasi ikballerini düşünüyorlardı, bugün de öyle yapıyorlar. Bu vesileyle belki bizden bir şey öğrenirler. Bakan arkadaşlarımızı izleyerek belki milletimize nasıl hizmet edileceğini öğrenirler diye düşünüyorum. Şayet hızımıza yetişirlerse bizden öğreneceklerini düşünüyorum. Yeter ki her işleri gibi bunda da yolun başında su kaynatmasınlar. CHP şürekasına bizi, partimizi ve kabinemizi izlemeye devam etmelerini söylüyoruz.

YEREL SEÇİMLER İÇİN İSTANBUL MESAJI VERDİ

Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne kasaba. Bunların ufku ancak buna yetiyor. Biz bunlara bakarak rehavete kapılmayacağız. 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı, yürüteceğiz. Rakiplerimizin karşımızdakiler değil, onları kontrol edenler olduğunu unutmayacağız. Gençler, bugün bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul. Programımız işliyor. Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum."