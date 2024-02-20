Erdoğan: Yüksek yargıdaki ihtilafı gidermek zorundayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıda devam eden krize dikkat çekerek düzenleme mesajı verdi. Erdoğan, "Yüksek yargıdaki ihtilafı gidermek zorundayız" dedi. Danıştay'ın FETÖ ihraçları konusunda verdiği 'göreve iade' kararını da örnek gösteren Erdoğan, "Yeni anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir anayasa değişikliği için de uzlaşma yollarını arayacağız" diye konuştu.

Yüksek yargıda son dönemde, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönündeki kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla baş gösteren tartışmalar sürerken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'düzenleme' mesajı verdi.

Erdoğan, 'Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni''nde açıklamalarda bulundu.

Yüksek yargı kurumlarına yüklenen misyonlar arasında bir belirsizliğin söz konusu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yüksek yargıdaki ihtilafı gidermek zorundayız. Yeni anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir anayasa değişikliği için uzlaşma yollarını arayacağız" dedi.

Danıştay 5. Daire'nin, FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğe iade etmesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarından bazılarıyla ilgili verdiği tartışmalı kararlar da bazı hususların daha kesin bir şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Adalet içinde yaşadığımız evrenin ruhudur. Bu ruhu kaybedersek diğer hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Adaletin kaybolduğu toplumların kısa sürede yıkılıp gittiğini gördük.

Adaletin gücü yerine güçlünün adaletinin hakim olduğu olağanüstü dönemler milletimizin hafızasında iz bıraktı. Adalet sistemimizi güçlendirmeyi 4 temel ilkemizden biri olarak belirledik. Adaletle birlikte bu ilkeler sağlık, eğitim ve güvenliktir.

Adalet teşkilatımızı darbeci zihniyetten temizlemeye çalıştık. Darbe girişiminin yanı sıra terör başta olmak üzere demokrasimizi kast eden pek çok badireyle karşılaştık. Adalet teşkilatımızı yeniden milletimiz adına karar veren bir güç haline getirmek için çok uğraştık.

"YARGI KURUMLARIMIZIN SINIRLARI KONUSUNDA BİR BELİRSİZLİK KONUSU"

Yasama, yürütmesiyle yargısıyla ülkemizin huzurunu güçlendirmek için sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda onurlu duruşumuz miras bırakacağımız bir iftihar beratıdır. Adalet sistemimizin mevzuat alt yapısını geliştirmek için başlattığımız çalışmaları kesintisiz devam ettiriyoruz.

Şu gerçeği artık hepimiz görebiliyoruz; yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'daki sınırları konusunda bir belirsizlik konusudur. Bu kurumlarımız arasında eskiden beri bir hiyerarşi sorunu yaşandığını biliyoruz. Yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek durumundayız.

"UZLAŞMA YOLLARI ARAYACAĞIZ"

Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarından bazılarıyla ilgili verdiği tartışmalı kararlar da bazı hususların daha kesin bir şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor. Bu doğrultuda ilk adımları 8. Yargı Paketi ile atmaya başladık. Ancak daha pek çok husus olduğunun farkındayız.

Anayasa değişikliği gerektiren hususlarda Meclis'te geniş bir uzlaşma zemini oluşturulması gerekiyor. Ülkemizin yeni bir Anayasa ihtiyacı olduğunu dile getiriyorum. Yaşadığımız her hadise, böyle bir anayasanın demokrasinin selameti açısından ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor.

Yeni anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir anayasa değişikliği için de uzlaşma yollarını arayacağız. Amacımız, ülkemiz bu gereksiz ve yargıya zarar verecek tartışmalardan bir an önce kurtulmalıdır. "